Этот сайт создан для сбора фактов преступлений армии Путина против мирного населения Украины. Вы можете помочь наказать Путина. Это твой вклад в приговор Путину,

– говорится на сайте проекта.

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Проект собирает и публикует все ужасы войны. Видео и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина. Проект только стартовал и наполняется информацией.

Факты о военных преступлениях можно отправлять на почту nurnberg2022@gmail.com. В письме указывать всю информацию: дату, место, количество пострадавших, фото и видео с места событий и другую полезную информацию. Материалы, которые раньше уже были опубликованы в СМИ, присылать не нужно.

Все эти ужасные факты мы тщательно собираем, и они помогут подготовить базу для международного военного трибунала над военными преступниками Путина. Мы уверены – ничего не будет забыто! Преступники будут наказаны!

– говорится на сайте проекта.

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