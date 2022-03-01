Прокурор Международного суда указал на военные преступления и преступления против человечности. В украинском МИД уже отреагировали на заявление прокурора Гааги.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Украина не является стороной Римского статута, но наше государство признало его юрисдикцию ad hoc на основании заявлений, предоставленных ранее:

Первое заявление Украины в Международный уголовный суд касалось событий в Украине в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года;

Второе заявление касалось продолжения совершенных преступлений в период с 20 февраля 2014 года.

Карим Хан поручил своей команде изучить все возможности сохранения доказательств. Следующий шаг – продолжение поиска и получения разрешения от Палаты на открытие расследования.

Высшее военно-политическое руководство России обязательно предстанет перед Международным уголовным Судом и ответит за каждое совершенное преступление. Это будет Нюрнбергский процесс 21 века,

– заявили в МИД.

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