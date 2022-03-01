Прокурор Міжнародного суду вказав на воєнні злочини та злочини проти людяності. В українському МЗС вже відреагували на заяву прокурора Гааги.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Україна не є стороною Римського Статуту, але наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше:

Перша заява України до Міжнародного кримінального суду стосувалась подій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року;

Друга заява стосувалась продовження скоєних злочинів в період з 20 лютого 2014 року.

Карім Хан доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступний крок – продовження пошуку та отримання дозволу від Палати на відкриття розслідування.

Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним Кримінальним Судом та відповість за кожний вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття,

– заявили в МЗС.

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