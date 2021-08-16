Газовый контракт 2009 года

Юлия Тимошенко фигурировала сразу в нескольких делах. Все они касались времени ее премьерства. Главное обвинение злоупотребление властью при заключении с русскими газовых контрактов в 2009 году, когда Украина с легкой руки Тимошенко обязывалась переплачивать Москве за газ.

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В контракте, подписанном после переговоров Тимошенко и Путина, стороны прописали правило "бери или плати", чем обязали Украину с 2010 года покупать 52 миллиарда и более кубометров газа. При меньших закупках взимался штраф, реэкспорт из-за границы, который был бы дешевле, чем закупки с Эрэфии, контракт запрещал.

Россияне "по-братски" накинули Украине самую высокую в Европе цену – 450 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения тот же объем топлива Германии продавали по 250 долларов, а в Польше за 399. Если посчитать убытки от этого ярма, то на протяжении десяти лет Украина потеряла более чем 32 миллиарда долларов США. А чтобы стало еще понятнее, что это потери не какого-то абстрактного бюджета, а по 60 тысяч гривен забранных из кармана каждой украинской семьи.



Юлия Тимошенко и Владимир Путин / Фото "РИА Новости"

Арест Тимошенко

Кабальные соглашения подписанные с "Газпромом" удалось расторгнуть лишь в декабре 2017 года, и то с помощью Стокгольмского арбитража. А вот в 2011 году это стало формальным поводом связать Тимошенко судами перед самыми парламентскими выборами, которые состоялись в октябре 2012 года.

Судить экс-премьера назначили доселе никому не известного судью Родиона Киреева, которого народная слава быстро связала с одноименным героем Достоевского, по фамилии Раскольников. Тимошенко от роли "бабки" всеми силами убегала.

Суды транслировались в прямом эфире, как сериал вплоть до вынесения приговора – Тимошенко осудили на 7 лет за решеткой.



Юлию Тимошенко приговорили к 7 годам / Фото DPA

Процесс против Тимошенко и ее чиновников имел все признаки политического давления. Поэтому вполне прогнозируемо, что за Юлию Владимировну вступились многие мировые лидеры. Особенно ЕС убеждал власти Януковича отказаться от политического преследования оппозиции. Но все безрезультатно.

В конце концов тюремные нары Тимошенко отбились эхом в Брюсселе. Планы Украины на евроинтеграцию зависли в воздухе. В ЕС заявили, что теперь все зависит от политических обстоятельств.

Команда Януковича сближается с Россией

После разрушения планов о подписании соглашения об ассоциации с ЕС до конца 2011 года Януковича начало клонить в сторону сближения с Россией и структурами, где она доминирует, таможенным союзом, например. В то же время эти события 2011 года еще напомнили о себе, в частности через 2 года, когда стало понятно, что команда Януковича окончательно решила развернуться к Европе спиной.



Виктор Янукович / Фото TASS

Судебная драма Киреев-Тимошенко была не единственным процессом, который наделал шума в украинском обществе. Генпрокуратура реанимировала дело Гонгадзе и подала в суд на Леонида Кучму. Тюрьма за разглашение государственной тайны светила другому фигуранту этого дела – майору Мельниченко. Кроме того, украинские суды взялись за Бандеру и Шухевича.

Суд над Кучмой по делу Гонгадзе

Генпрокуратура выдвинула против экс-президента Леонида Кучмы обвинение по статье "Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия". Говорилось об убийстве Георгия Гонгадзе.

В течение полугода Кучма ходил на допросы, после которых держался довольно оптимистично. Наконец 14 декабря Печерский суд Киева поставил в этом деле жирную точку. Мол, доказательств причастности Кучмы к убийству нет. А то, что есть – это лишь записи сделанные бывшим президентским охранником Николаем Мельниченко, на основе которых Генпрокуратура построила обвинение.



Леонид Кучма и Георгий Гонгадзе / Коллаж 24 канала

Однако, согласно решению Конституционного Суда, обвинения в совершении преступления не может основываться на данных, полученных незаконным путем и "неуполномоченным на это лицом", поэтому, вуаля, Кучма официально и решением суда "не причастен к убийству Гонгадзе". Приговор озвучили как раз в день рождения зятя экс-президента, олигарха и медиамагната Виктора Пинчука.

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Генпрокуратура тем временем возобновила дело против самого инициатора скандала майора Николая Мельниченко. Его обвиняли в нарушении государственной тайны, подделке документов и превышении полномочий. Поскольку майор был уже за границей его объявили в международный розыск.

Эта волокита продолжалась вплоть до 2012 года, когда Мельниченко задержали в Борисполе. Еще одно производство он попал в 2015 году, и больше в Украину не возвращается, опасаясь ареста.

Суды лишают звания Героя Украины у Бандеры и Шухевича

В то же время малоизвестный за пределами Донетчины адвокат Владимир Оленцевич начал обжаловать решение еще президента Ющенко о присвоении Степану Бандеру и Юрию Шухевичу звания Героя Украины. Аргументы истца простые – ни Бандера, ни Шухевич не были гражданами Украины, как того требует закон о присвоении званий Героя.

Уже 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру звания Героя Украины, сославшись именно на этот аргумент. Мол, награжденный не был гражданином Украины. Аналогичное решение этот же суд принял 21 апреля и в отношении Шухевича.

Высший Административный суд отклонил апелляцию на эти решения чем и подтвердил звания героя Бандере и Шухевичу отменяются.

Степан Бандера и Юрий Шухевич / Фото 24 канала

После 2014 года и падения режима Януковича вопрос об официальном признании заслуг обоих исторических фигур время от времени возвращается, но реанимировать указы Ющенко пока никому не удалось.

Тем временем адвокат, от имени которого торпедировались награждения, Владимир Оленцевич, оказался за решеткой. В 2016 году он пробрался из оккупированного Донецка в Киев и готовил покушение на жену секретаря СНБО Александра Турчинова. Но в последний момент перепутал с Анной Турчиновой и с ножом напал на другую женщину.

Взорвался на японской атомной электростанции "Фукусима"

Еще казалось недавно нас было 6 миллиардов, но в 2011 году Организация Объединенных Наций отчиталась, что на Земле нас уже 7 миллиардов людей. Казалось бы наша планета стала более открытой к человеческой жизни. С другой стороны происходили события, которые намекали на совсем другое утверждение.

Ученые эксперты Гейдельбергского Института международных исследований конфликтов насчитали в 2011 году на планете 20 войн, что является самым высоким показателем с 1945 года. Но тревоги в новостях добавляли не только сообщения о горячих точках. В результате удара стихии взорвался энергоблок на японской атомной электростанции "Фукусима".

Взорвался на японской атомной электростанции "Фукусима" / Фото DPA

В пятницу 11 марта японские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 130 километрах от полуострова Ошикава, регион Тохоку. Это подняло волну, которая подошла к берегу в виде разрушительного цунами. По побережью ударила волна высотой 10 – 12 метров.

Сильным разрушениям подверглись населенные пункты Северо-Восточной Японии в префектуре Мияги, Иватэ, Фукусима. По официальным данным, в результате удара стихии погибли более 5 тысяч человек. В дальнейшем число жертв росло.

В результате взрыва погибли более 5 тысяч человек / Фото AFP

Из-за разрушения дамбы пострадали системы охлаждения реакторов на Фукусимской АЭС. Компания Tepco, владельцы АЭС, сначала пыталась скрыть угрозу катастрофы. Но когда ситуация ухудшилась, карты выложили на стол.

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Вскоре ядерное топливо в 3 из 6 реакторов на атомной электростанции "Фукусима-1" перегрелось. Водород, вырвавшись из баков высокого давления, несколько раз взорвался в энергоблоках. Радиоактивные частицы загрязнили более тысячи квадратных километров, более 160 тысяч жителей пришлось бежать из города. Радиоактивные выбросы вследствие аварии составляли до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии.

Символом отваги и самурайской верности стали добровольцы-спасатели, которые вызвались остаться на территории атомной станции после эвакуации персонала.

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