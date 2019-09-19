Проект бюджета-2020 начало писать еще предыдущее правительство, – нардеп от "Голоса"

Проект Государственного бюджета на 2020 год должны презентовать в Верховной Раде 20 сентября, а зарегистрировали его 15 сентября. Однако политики отмечают, что проект писался еще при старом правительстве.

Такое мнение высказал народный депутат от партии "Голос" Владимир Цабаль в программе "Политанатомия" на 24 канале.

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По его словам, госбюджет на 2020 год внесли тот, который начинал писаться за предыдущего правительства.

"Но я уверен, что сейчас параллельно ведутся две работы. С одной стороны, был подготовлен сбалансированный вариант бюджета, который далек от того, что будет представлен во втором чтении. А с другой стороны, идет работа, чтобы отразить те приоритеты, которые поставил президент новому правительству в том бюджете", – считает Цабаль.

В частности, в оборонной сфере видно, что решили пойти путем, что пока ничего не понятно, поэтому они просто скопировали бюджет предыдущего года. Программа там полностью скопирована, только отличается одним проектом по транспортному обеспечению,

– ответил нардеп от "Голоса".

Он добавил, что его политсила имеет много комментариев по образовательному бюджету. "Ранее было решение правительства как реакция на предвыборные обещания Зеленского о повышении зарплат учителям. Но этого решения не было учтено в госбюджет-2020", – подчеркнул Цабаль.

Почему госбюджет вносили в нерабочий день – воскресенье, 15 сентября? "Это не сработал "грозный" тон Зеленского. На самом деле в Украине есть бюджетный кодекс, где расписаны все даты, и там было написано, что до 15 сентября должны были внести госбюджет, поэтому они должны были это сделать", – отметил экономический обозреватель Андрей Яницкий.



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