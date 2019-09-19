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      Проєкт бюджету-2020 почав писати ще попередній уряд, – нардеп від "Голосу"

      74 Читать новость на русском
      Проєкт бюджету-2020 почав писати ще попередній уряд, – нардеп від "Голосу"

      Проєкт Державного бюджету на 2020 рік мають презентувати у Верховній Раді 20 вересня, а зареєстрували його 15 вересня. Проте політики наголошують, що проєкт писався ще за старого уряду.

      Таку думку висловив народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль у програмі "Політанатомія" на 24 каналі.

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      За його словами, держбюджет на 2020 рік внесли той, який починав писатися за попереднього уряду.

      "Але я впевнений, що зараз паралельно ведеться дві роботи. З одного боку, був підготовлений збалансований варіант бюджету, який далекий від того, що буде представлено в другому читанні. А з іншого боку, йде робота, щоб відобразити ті пріоритети, які поставив президент новому уряду в тому бюджеті", – вважає Цабаль. 

      Зокрема, в оборонній сфері видно, що вирішили піти шляхом, що поки нічого не зрозуміло, тому вони просто скопіювали бюджет попереднього року. Програма там повністю скопійована, лише відрізняється одним проєктом по транспортному забезпеченню,
      – відповів нардеп від "Голосу".

      Він додав, що його політсила має багато коментарів по освітньому бюджету. "Раніше було рішення уряду як реакція на передвиборчі обіцянки Зеленського про підвищення зарплат вчителям. Але цього рішення не було враховано до держбюджету-2020", – наголосив Цабаль.

      Чому держбюджет вносили в неробочий день – неділю, 15 вересня? "Це не спрацював "грізний" тон Зеленського. Насправді в Україні є бюджетний кодекс, де розписані всі дати, і там було написано, що до 15 вересня мали внести держбюджет, тому вони мусили це зробити", – зазначив економічний оглядач Андрій Яніцький.

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      Теги: Новини України Новини політики Бюджет 2020 Бюджет Партія Голос Кабінет Міністрів України Новий Уряд Освіта
      Джерело: 24 канал
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