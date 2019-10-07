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      Проект "Полина": как полиция будет бороться с насилием в семье

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      Насилие в семье
      Насилие в семье / Иллюстративное фото

      В Нацполиции разрабатывают и уже даже запустили проект, согласно которому в Украине создадут группы реагирования, которые будут выезжать исключительно на вызовы по поводу домашнего насилия. Проект под условным названием "Полина" уже два года тестируют в некоторых украинских регионах.

      Результат, говорят правоохранители, – впечатляющий. Название "Полина" – это такая аббревиатура, которая расшифровывается как "полиция против насилия". Об этом рассказал новый глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью "Левому берегу".

      К теме: Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев

      С 2017 года этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области. Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны,
      – рассказал он.

      По словам Клименко, проект запущен недавно, но первые результаты уже достаточно убедительны. Впрочем, для более эффективной работы нужна специальная подготовка сотрудников.

      "Бывают случаи, когда полицейские не совсем понимают, с чем столкнутся. Случались ножевые ранения от одного из участников конфликта, потому что полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования", – добавил он.

      Важно! В 2018 году на домашнее насилие полиции пожаловались 89,5 тысячи женщин. В Украине за 2018 год зарегистрировали 1 тысячу 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье.

      Одновременно с введением спецподразделений, которые будут реагировать исключительно на домашнее насилие, полиция планирует совместно с иностранными партнерами ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек.

      Наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчить ее вину при рассмотрении дела,
      – пояснил Клименко.

      Впрочем, основная проблема заключается не в подготовке полиции или упорядочении системы, а в том, что женщины часто боятся говорить о насилии в их семье.

      "Когда полиция приезжает на вызов по домашнему насилию, женщины часто отказываются подавать заявление или забирают его через день – другой... Боятся. И тут уж никакой закон не поможет. Уровень самосознания граждан должен расти, признание существования этой проблемы, готовность бороться вместе с нами, – вот, что важно", – добавил он.

      домашнє насильство в Україні
      Домашнее  насилие в Украине: статистика/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Игорь Клименко Полиция Криминальные новости
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