Проєкт "Поліна": як поліція боротиметься з насильством у сім’ї

У Нацполіції розробляють і вже навіть запустили проєкт, згідно з яким в Україні створять групи реагування, які виїжджатимуть виключно на виклики щодо домашнього насильства. Проєкт під умовною назвою "Поліна" вже два роки тестують у деяких українських регіонах.

Результат, кажуть правоохоронці, – вражаючий. Назва "Поліна" – це така собі абревіатура, яка розшифровується як "поліція проти насильства". Про це розповів новий глава Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю "Лівому берегу".

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З 2017 року цей проєкт працює в Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси і в місті Сєвєродонецьку Луганської області. Думаю, зовсім скоро дамо старт "Поліні" по всій Україні. Це будуть перші 45 екіпажів, які отримають автомобілі, сучасне технічне оснащення і будуть досить ефективні,

– розповів він.

За словами Клименка, проєкт запущений недавно, але перші результати вже є досить переконливими. Втім, для більш ефективної роботи потрібна спеціальна підготовка співробітників.

"Бувають випадки, коли поліцейські не зовсім розуміють, з чим зіткнуться. Траплялися ножові поранення від одного з учасників конфлікту, бо поліцейський не завжди правильно оцінює обставини, коли їде на сімейний конфлікт. А там зустрічаються і наркомани, і алкоголіки, і люди з психічними захворюваннями, і просто агресивні. Тому зараз працюємо над цією системою реагування", – додав він.

Важливо! У 2018 році на домашнє насильство поліції поскаржились 89,5 тисячі жінок. В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.

Одночасно з введенням спецпідрозділів, які реагуватимуть виключно на домашнє насильство, поліція планує разом з іноземними партнерами ввести загальнонаціональну базу даних із системою синіх, жовтих і червоних карточок.

Кольори карток відповідатимуть рівню насильства в сім’ї. Наявність в досьє агресора таких карток, для жінки, яка перевищила самооборону, має значно пом'якшити її вину під час розгляду справи,

– пояснив Клименко.

Втім, основна проблема полягає не в підготовці поліції чи упорядкуванні системи, а в тому, що жінки часто бояться говорити про насильство у їх сім’ї.

"Коли поліція приїжджає на виклик по домашньому насильству, жінки часто відмовляються подавати заяву або забирають його через день – другий... Бояться. І тут вже ніякий закон не допоможе. Рівень самосвідомості громадян повинен зростати, визнання існування цієї проблеми, готовність боротися разом з нами, – ось, що важливо", – додав він.



Домашнє насильство в Україні: статистика/ інфографіка 24 каналу