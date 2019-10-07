16:14
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ

      Проєкт "Поліна": як поліція боротиметься з насильством у сім’ї

      590 Читать новость на русском
      Насильство в сім'ї
      Насильство в сім'ї / Ілюстративне фото

      У Нацполіції розробляють і вже навіть запустили проєкт, згідно з яким в Україні створять групи реагування, які виїжджатимуть виключно на виклики щодо домашнього насильства. Проєкт під умовною назвою "Поліна" вже два роки тестують у деяких українських регіонах.

      Результат, кажуть правоохоронці, – вражаючий. Назва "Поліна" – це така собі абревіатура, яка розшифровується як "поліція проти насильства". Про це розповів новий глава Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю "Лівому берегу".

      До теми: Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців

      З 2017 року цей проєкт працює в Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси і в місті Сєвєродонецьку Луганської області. Думаю, зовсім скоро дамо старт "Поліні" по всій Україні. Це будуть перші 45 екіпажів, які отримають автомобілі, сучасне технічне оснащення і будуть досить ефективні,
      – розповів він.

      За словами Клименка, проєкт запущений недавно, але перші результати вже є досить переконливими. Втім, для більш ефективної роботи потрібна спеціальна підготовка співробітників.

      "Бувають випадки, коли поліцейські не зовсім розуміють, з чим зіткнуться. Траплялися ножові поранення від одного з учасників конфлікту, бо поліцейський не завжди правильно оцінює обставини, коли їде на сімейний конфлікт. А там зустрічаються і наркомани, і алкоголіки, і люди з психічними захворюваннями, і просто агресивні. Тому зараз працюємо над цією системою реагування", – додав він.

      Важливо! У 2018 році на домашнє насильство поліції поскаржились 89,5 тисячі жінок. В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.

      Одночасно з введенням спецпідрозділів, які реагуватимуть виключно на домашнє насильство, поліція планує разом з іноземними партнерами ввести загальнонаціональну базу даних із системою синіх, жовтих і червоних карточок.

      Кольори карток відповідатимуть рівню насильства в сім’ї. Наявність в досьє агресора таких карток, для жінки, яка перевищила самооборону, має значно пом'якшити її вину під час розгляду справи,
      – пояснив Клименко.

      Втім, основна проблема полягає не в підготовці поліції чи упорядкуванні системи, а в тому, що жінки часто бояться говорити про насильство у їх сім’ї.

      "Коли поліція приїжджає на виклик по домашньому насильству, жінки часто відмовляються подавати заяву або забирають його через день – другий... Бояться. І тут вже ніякий закон не допоможе. Рівень самосвідомості громадян повинен зростати, визнання існування цієї проблеми, готовність боротися разом з нами, – ось, що важливо", – додав він.

      домашнє насильство в Україні
      Домашнє насильство в Україні: статистика/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      43062
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Ігор Клименко Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      сьогодні , 15:10 Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      Блог Медіа 428
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:30 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 2626
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 7243
      Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      6 жовтня , 19:30 Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      Марія Лелека 1422
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      6 жовтня , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 1660
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук