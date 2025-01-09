Що відомо про вибух у Білгород-Дністровському

Поліцейські не навели точне місце, де стався інцидент. У відомстві обмежилися фразою "біля однієї з державних установ".

Місце, де стався вибух у Білгород-Дністровському / Фото Нацполіція

Також там запевнили, що ніхто не постраждав. І наголосили: окрім співробітників Національної поліції, на місці вибуху працюють Служба безпеки України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Про те, що вибух стався біля будівлі ВСП, написали в місцевих пабліках. І навіть навели можливу причину вибуху.