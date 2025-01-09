Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Теракт у Дніпрі: викрито подружжя, яке виготовило вибухівку

Відповідно до даних слідства, 33-річного чоловіка разом з 25-річною дружиною завербували російські спецслужби. Вони діяли в інтересах країни-агресорки.

На виконання завдання ворога підозрювані виготовили вибуховий пристрій на орендованій квартирі. Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб Росії в онлайн-режимі. У подальшому підозрювані заклали вибухівку в обумовленому місці,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 14 грудня 2024 року виконавець теракту – 37-річний чоловік, забрав саморобний вибуховий пристрій зі схованки та заклав поблизу адмінбудівлі у центрі Дніпра.

Зазначимо, що внаслідок теракту одна людина загинула. Також тяжко було поранено чоловіка та двох поліцейських, які в той час перебували на службі. Наразі виконавець перебуває під вартою.

В Офісі Генерального прокурора вказали, що встановлено, що подружжя планувало вчинити низку інших терактів на замовлення ворога.

Там додали, що під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, предмети і компоненти для створення саморобних вибухових пристроїв.

Працівники правоохоронних органів затримали зловмисників. Наразі вони перебувають під вартою.

Додамо, що двом агентам Росії повідомлено про підозру у готуванні та вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2, 3 ст. 258 КК України).

Відомо, що слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, що причетні до злочину.

До слова, усе, що відомо про теракт в Дніпрі, що стався 14 грудня 2024 року, читайте у матеріалі 24 Каналу.