Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Теракт в Днепре: разоблачены супруги, которые изготовили взрывчатку

Согласно данным следствия, 33-летнего мужчину вместе с 25-летней женой завербовали российские спецслужбы. Они действовали в интересах страны-агрессора.

На выполнение задания врага подозреваемые изготовили взрывное устройство на съемной квартире. Руководил процессом создания и предоставлял подробные инструкции представитель спецслужб России в онлайн-режиме. В дальнейшем подозреваемые заложили взрывчатку в обусловленном месте,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 14 декабря 2024 года исполнитель теракта – 37-летний мужчина, забрал самодельное взрывное устройство из тайника и заложил вблизи админздания в центре Днепра.

Отметим, что в результате теракта один человек погиб. Также тяжело были ранены мужчина и два полицейских, которые в то время находились на службе. Сейчас исполнитель находится под стражей.

В Офисе Генерального прокурора указали, что установлено, что супруги планировали совершить ряд других терактов по заказу врага.

Там добавили, что во время обысков по месту жительства фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, предметы и компоненты для создания самодельных взрывных устройств.

Работники правоохранительных органов задержали злоумышленников. Сейчас они находятся под стражей.

Добавим, что двум агентам России сообщено о подозрении в приготовлении и совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2, 3 ст. 258 УК Украины).

Известно, что следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

К слову, все, что известно о теракте в Днепре, произошедшем 14 декабря 2024 года, читайте в материале 24 Канала.