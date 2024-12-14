Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Сергія Лисака. Нагадаємо, вибух у центрі Дніпра пролунав удень 14 грудня. Двоє поліцейських у лікарні, є загиблий. У мережі пишуть, що це військовий.

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Що написав Лисак про інцидент у Дніпрі

Його допис дуже короткий.

️Дякую співробітникам СБУ, Національної поліції та всім, хто долучився до пошуку причетних до сьогоднішнього теракту в Дніпрі,

– йдеться в ньому.

Імовірно, це означає, що підозрюваного затримали.

Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов поки не реагував на подію. В поліції області також не наводили нових даних. Удень там написали, що тривають слідчі дії, на місці працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Раніше вже казали про можливий теракт у Дніпрі

Наприклад, незабаром після вибуху в ЗМІ поширили інформацію, що це був теракт.

24 Канал попросив Ганну Старчевську прокоментувати це. Вона відповіла, що правоохоронні органи зроблять висновки після завершення розслідування. А передчасні заяви некоректні.

Джерела "РБК-Україна" інформують, що подію кваліфікують як теракт. Також з'явилося відео моменту вибуху – там справді можна побачити двох поліцейських і військового.