14 грудня на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери пролунав сильний вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ймовірно, військовий. Також відомо про поранених поліцейських, передає 24 Канал.

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"Вибух був не той, до якого звикли"

Місцевий мешканець Ярослав розповів у коментарі ЗМІ про подію. За словами чоловіка, вибух пролунав, коли він був разом із собакою на кухні. Він був дуже сильний. Пану Ярославу видалося, що він стався прямо у нього над головою.

Чоловік звернув увагу про те, що у групах у соцмережі нічого не писали.

Вибух був схожий, навіть не зовсім як на ракету, щось таке незвичайне. Не такий вибух, до яких звикли,

– поділився він.

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До слова, з'явилося відео моменту вибуху, зафіксоване камерами спостереження.

На них видно, як чоловік у військовій формі прямує викидати пластикову пляшку в смітник біля входу. Слідом за ним проходять поліцейські, один із них тримає таку ж пляшку. В цей момент і стається вибух.

Поліція вже взялася розслідувати подію і просить дочекатися висновків правоохоронців перед тим, як класифікувати її як теракт.