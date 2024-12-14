14 декабря на пересечении проспекта Леси Украинки и улицы Степана Бандеры прогремел сильный взрыв. В результате инцидента погиб один человек, вероятно, военный. Также известно о раненых полицейских, передает 24 Канал.

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"Взрыв был не тот, к которому привыкли"

Местный житель Ярослав рассказал в комментарии СМИ о происшествии. По словам мужчины, взрыв прогремел, когда он был вместе с собакой на кухне. Он был очень сильный. Ярославу показалось, что он произошел прямо у него над головой.

Мужчина обратил внимание о том, что в группах в соцсети ничего не писали.

Взрыв был похож, даже не совсем как на ракету, что-то такое необычное. Не такой взрыв, к которым привыкли,

– поделился он.

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К слову, появилось видео момента взрыва, зафиксированное камерами наблюдения.

На них видно, как мужчина в военной форме направляется выбрасывать пластиковую бутылку в урну у входа. Вслед за ним проходят полицейские, один из них держит такую же бутылку. В этот момент и происходит взрыв.

Полиция уже взялась расследовать происшествие и просит дождаться выводов правоохранителей перед тем, как классифицировать его как теракт.