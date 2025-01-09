В декабре 2024 года в Днепре произошел теракт. Тогда заложили взрывчатку возле админздания, погиб один человек, трое были тяжело ранены, среди них двое полицейских. 9 января задержали супругов, которые были причастны к преступлению.
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Что известно о взрыве в Белгороде-Днестровском
Полицейские не привели точное место, где произошел инцидент. В ведомстве ограничились фразой "возле одного из государственных учреждений".
Место, где произошел взрыв в Белгороде-Днестровском / Фото Нацполиция
Также там заверили, что никто не пострадал. И отметили: кроме сотрудников Национальной полиции, на месте взрыва работают Служба безопасности Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Полиция на месте взрыва / Фото Нацполиция
О том, что взрыв произошел возле здания ВСП, написали в местных пабликах. И даже привели возможную причину взрыва.
Сдетонировал один из пакетов с тротилом, которые принесла пожилая женщина. Работают пиротехники для обезвреживания второго пакета,
– написали некоторые телеграм-каналы.
Они сообщили, что первый пакет содержал около 200 граммов тротила. Следует сказать, что это неофициальная информация. Полиция пока устанавливает обстоятельства взрыва.
Справка. Военная служба правопорядка (ВСП) является правоохранительным формированием в составе ВСУ. Давно говорится о необходимости создать Военную полицию на основе ВСП. В июне Верховная Рада поддержала этот проект в первом чтении. Было даже мнение, что Военная полиция будет следить за работниками ТЦК.
Фото и видео из соцсетей по взрыву в Одесской области
Однако на видео с камер наблюдения, которое распространяют в сети, действительно видно женщину с двумя пакетами. Она проходит мимо машины и оставляет черный пакет под деревом. Разворачивается и идет обратно, все это время говорит по телефону.
Вероятно, получив указания, женщина останавливается и возвращается к машинам. Светлый пакет она ставит прямо под полицейскую машину и быстро уходит. Еще на видео можно увидеть мужчин, которые бегут женщине наперерез. Но не известно, задержали ли ее.
Кроме видео, на местных страницах распространяют и фото. Заявлено, что на нем показаны последствия взрыва.
Последствия взрыва в Белгороде-Днестровском / Фото из соцсетей
В пабликах эту фотографию описали так: после взрыва есть поражение в соседнем здании. Предположительно, пакет со взрывчаткой содержал гайки.
Впрочем, следует подождать официальных результатов расследования и выводов правоохранителей.