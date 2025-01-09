В декабре 2024 года в Днепре произошел теракт. Тогда заложили взрывчатку возле админздания, погиб один человек, трое были тяжело ранены, среди них двое полицейских. 9 января задержали супругов, которые были причастны к преступлению.

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Что известно о взрыве в Белгороде-Днестровском

Полицейские не привели точное место, где произошел инцидент. В ведомстве ограничились фразой "возле одного из государственных учреждений".

Место, где произошел взрыв в Белгороде-Днестровском / Фото Нацполиция

Также там заверили, что никто не пострадал. И отметили: кроме сотрудников Национальной полиции, на месте взрыва работают Служба безопасности Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полиция на месте взрыва / Фото Нацполиция

О том, что взрыв произошел возле здания ВСП, написали в местных пабликах. И даже привели возможную причину взрыва.

Сдетонировал один из пакетов с тротилом, которые принесла пожилая женщина. Работают пиротехники для обезвреживания второго пакета,

– написали некоторые телеграм-каналы.

Они сообщили, что первый пакет содержал около 200 граммов тротила. Следует сказать, что это неофициальная информация. Полиция пока устанавливает обстоятельства взрыва.

Справка. Военная служба правопорядка (ВСП) является правоохранительным формированием в составе ВСУ. Давно говорится о необходимости создать Военную полицию на основе ВСП. В июне Верховная Рада поддержала этот проект в первом чтении. Было даже мнение, что Военная полиция будет следить за работниками ТЦК.

Фото и видео из соцсетей по взрыву в Одесской области

Однако на видео с камер наблюдения, которое распространяют в сети, действительно видно женщину с двумя пакетами. Она проходит мимо машины и оставляет черный пакет под деревом. Разворачивается и идет обратно, все это время говорит по телефону.

Вероятно, получив указания, женщина останавливается и возвращается к машинам. Светлый пакет она ставит прямо под полицейскую машину и быстро уходит. Еще на видео можно увидеть мужчин, которые бегут женщине наперерез. Но не известно, задержали ли ее.

Кроме видео, на местных страницах распространяют и фото. Заявлено, что на нем показаны последствия взрыва.



Последствия взрыва в Белгороде-Днестровском / Фото из соцсетей

В пабликах эту фотографию описали так: после взрыва есть поражение в соседнем здании. Предположительно, пакет со взрывчаткой содержал гайки.

Впрочем, следует подождать официальных результатов расследования и выводов правоохранителей.