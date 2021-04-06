Ирина Венедиктова заявила, что все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата Виктора Медведчука, доведут до логического завершения. Сейчас проектов подозрений нет, однако при наличии оснований их подготовят.

По словам главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, есть много производств, в которых фигурирует фамилия лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа "Виктора Медведчука.

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Венедиктова о делах Медведчука

Свое логическое продолжение и завершение (производство в отношении Медведчука – 24 канал) они найдут. Материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавали,

– отметила Венедиктова.

По ее словам, следствие активно работает в разных направлениях:

относительно сети автозаправок;

относительно фактов возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из России вне таможенного контроля;

относительно уклонения от уплаты налогов;

относительно деятельности "Украинского выбора", где 3 участникам общественного движения уже сообщили о подозрении в содействии оккупации Крым.

Глава Офиса генпрокурора добавила, что сначала следствие соберет материалы, после этого оценят их качество и обоснованность, уже тогда будут ставить вопрос о проекте подозрения.

Санкции и дела против Медведчука и Козака

19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. По информации СБУ, они могут быть причастны к финансированию терроризма.

Этому предшествовало наложение санкций и на Козака и его 3 телеканала, которые известны своей пророссийской позицией.

Также СНБО ввел санкции против жены Тараса Козака Натальи Лавренюк. Ей вместе с Оксаной Марченко, принадлежит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, который, вероятно, обеспечивает нефтепродуктами оккупационные "ДНР" и "ЛНВ".

А 3 апреля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.



Санкции СНБО против Тараса Козака / инфографика 24 канала