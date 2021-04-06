Проекта подозрения Медведчуку до сих пор нет, – Венедиктова
Ирина Венедиктова заявила, что все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата Виктора Медведчука, доведут до логического завершения. Сейчас проектов подозрений нет, однако при наличии оснований их подготовят.
Источник:Интерфакс-Украина
По словам главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, есть много производств, в которых фигурирует фамилия лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа "Виктора Медведчука.
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Венедиктова о делах Медведчука
Свое логическое продолжение и завершение (производство в отношении Медведчука – 24 канал) они найдут. Материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавали,
– отметила Венедиктова.
По ее словам, следствие активно работает в разных направлениях:
- относительно сети автозаправок;
- относительно фактов возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из России вне таможенного контроля;
- относительно уклонения от уплаты налогов;
- относительно деятельности "Украинского выбора", где 3 участникам общественного движения уже сообщили о подозрении в содействии оккупации Крым.
Глава Офиса генпрокурора добавила, что сначала следствие соберет материалы, после этого оценят их качество и обоснованность, уже тогда будут ставить вопрос о проекте подозрения.
Санкции и дела против Медведчука и Козака
- 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. По информации СБУ, они могут быть причастны к финансированию терроризма.
- Этому предшествовало наложение санкций и на Козака и его 3 телеканала, которые известны своей пророссийской позицией.
- Также СНБО ввел санкции против жены Тараса Козака Натальи Лавренюк. Ей вместе с Оксаной Марченко, принадлежит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, который, вероятно, обеспечивает нефтепродуктами оккупационные "ДНР" и "ЛНВ".
- А 3 апреля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.
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