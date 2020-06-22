Кабинет министров 22 июня разрешил проезд через Украину без карантина лицам, направляющимся транзитом. Проходить обязательный карантин с обсервацией или самоизоляцией не нужно.

Соответствующие изменения правительство внесло в Постановление от 20 мая 2020 №392. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

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Какие изменения внесли при пересечении госграницы иностранцами

Во время транзита не подлежат обсервации или двухнедельной самоизоляции те лица, которые покинут пределы Украины в течение двух суток.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что пограничники отказывают в пропуске через госграницу иностранцам и лицам без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лиц, признанных беженцами или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите) без полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19.

Что известно о новых правилах из-за открытия границ Украиной

Украина открыла свои границы для иностранцев. Однако с определенными ограничениями. Если человек въезжает из страны "красной зоны", то это является основанием для отправки его на обсервацию.

Однако, если лицо странствует транзитом из страны "зеленой зоны" через страну "красной зоны", то в таком случае оно считается прибывшим из "зеленой зоны".

Что известно о "красных" и "зеленых" зонах

С 15 июня 2020 года в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и граждан других стран, которые прибывают из-за границы. Страны делятся на две зоны, в соответствии с количеством активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения:

"красная зона" – показатель заболеваемости на COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней.

– показатель заболеваемости на COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. "зеленая зона" – показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 есть меньше чем 40 на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины и прибыли из страны "зеленой зоны" , смогут самоизоляцию не проходить.

Обратите внимание! Перечень стран формирует МЗ Украины на основании анализа статистических данных. Информация о том, к какой зоне относится страна, Минздрав обновляет каждые три дня. Со списком можно ознакомиться по ссылке.