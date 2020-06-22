Кабінет Міністрів 22 червня дозволив проїзд Україною без карантину особам, які прямують транзитом. Проходити обов'язковий карантин з обсервацією чи самоізоляцією не потрібно.

Відповідні зміни уряд вніс до Постанови від 20 травня 2020 №392. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Радимо ознайомитись Чи підлягають обсервації ті, хто прибули в Україну транзитом з "червоної зони": роз'яснення

Які зміни внесли при перетині держкордону іноземцями

Під час транзиту не підлягають обсервації або двотижневій самоізоляції ті особи, які покинуть межі України протягом двох діб.

Крім того, змінами передбачено, що прикордонники відмовляють у пропуску через держкордон іноземцям та особам без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, визнаних біженцями або осіб, які потребують додаткового захисту) без полісу (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19.

Що відомо про нові правила через відкриття кордонів Україною

Україна відкрила свої кордони для іноземців. Однак з певними обмеженнями. Якщо людина в'їжджає з країни з "червоної зони", то це є підставою для відправлення її на обсервацію.

Однак, якщо особа мандрує транзитом із країни з "зеленої зони" через країну з "червоної зони", то в такому разі вона вважається такою, що прибула із "зеленої зони".

Що відомо про "червоні" та "зелені" зони

З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на дві зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення:

"червона зона" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.

– показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну та прибули з країни "зеленої зони", матимуть змогу самоізоляцію не проходити.

Зверніть увагу! Перелік країн формує МОЗ України на підставі аналізу статистичних даних. Інформація про те, до якої зони відноситься країна, МОЗ оновлює кожні три дні. Зі списком можна ознайомитись за посиланням.