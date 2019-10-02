Проезд по украинским дорогам может стать платным для иностранцев

В Украине планируют ввести платный проезд по дорогам для иностранцев. Ведь иностранцы не всегда покупают украинское топливо, в стоимость которого входит акцизный сбор, и получается не совсем справедливо относительно украинских автомобилистов, которые платят акциз.

"Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Он добавил, что в следующем году планируется получить из госбюджета дополнительные деньги на дороги Украины.

Если мы хотим реализовать амбициозную цель – отремонтировать 24 тысячи километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть,

– заверил министр.

Заметим, что проект госбюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли – 74,4 миллиарда гривен будет направлено на восстановление украинских дорог.