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      Проїзд українськими дорогами може стати платним для іноземців

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      В уряді хочуть, щоб іноземці платили за проїзд українськими дорогами
      В уряді хочуть, щоб іноземці платили за проїзд українськими дорогами / vinnytsia.today

      В Україні планують ввести платний проїзд дорогами для іноземців. Адже іноземці не завжди купують українське паливо, у вартість якого входить акцизний збір, і виходить не зовсім справедливо щодо українських автомобілістів, які сплачують акциз.

      "Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми плануватимемо певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають", – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Читайте також: Рекордне фінансування доріг у 2020 році: куди підуть гроші

      Він додав, що наступного року планується отримати з держбюджету додаткові гроші на дороги України.

      Якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є,
      – запевнив міністр.

      Зауважимо, що проєкт держбюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі – 74,4 мільярда гривень буде спрямовано на відновлення українських доріг.

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      Автор: Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Новини політики Дороги Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Транспорт
      Джерело: 24 канал
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