Проїзд українськими дорогами може стати платним для іноземців

В Україні планують ввести платний проїзд дорогами для іноземців. Адже іноземці не завжди купують українське паливо, у вартість якого входить акцизний збір, і виходить не зовсім справедливо щодо українських автомобілістів, які сплачують акциз.

"Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми плануватимемо певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають", – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Він додав, що наступного року планується отримати з держбюджету додаткові гроші на дороги України.

Якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є,

– запевнив міністр.

Зауважимо, що проєкт держбюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі – 74,4 мільярда гривень буде спрямовано на відновлення українських доріг.