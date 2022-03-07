Это вовсе не причудливая вещь, как кто-то может подумать. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание В Украину прибывают первые британские добровольцы: приехали, чтобы воевать против российской армии

"Большая часть из них (добровольцев – 24 канал) – люди-профессионалы, которые не видят себя в гражданской жизни, для которых война стала образом жизни", – подчеркнул Жданов.

Добровольцы приступают к действиям

Он объяснил, что иностранный легион может очень помочь. Особенно много могут сделать те группы, которые проходили службу в подразделениях специального назначения.

"Те, кто прибыли, уже получают задания и приступают к боевой работе на фронтах по всей территории Украины, по решению Генерального штаба", – добавил эксперт.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что получили около 20 тысяч заявок от добровольцев, которые готовы воевать за Украину.

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