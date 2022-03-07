Большая часть добровольцев являются бывшими военными. Потому они очень хорошо подготовлены.

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"Это нужно остановить"

"Мы здесь для того, чтобы остановить российское вторжение. Надеюсь, мы выиграем", – поделился мыслями доброволец Джекс.

Он подчеркнул, что в Украине происходят военные преступления, а этого не должно быть. "Гражданские объекты бомбят, мирных жителей убивают, женщин насилуют – это нужно остановить", – сказал он.

Да здравствует Украина,

– отмечают добровольцы.

В Украину прибывают первые добровольцы: смотрите видео





Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в Украину едут около 20 тысяч опытных воинов-добровольцев из 52 стран мира.

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