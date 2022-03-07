Більша частина із добровольців є колишніми військовими. Тому вони дуже добре підготовлені.
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"Це потрібно зупинити"
"Ми тут для того, щоб зупинити російське вторгнення. Сподіваюся, ми виграємо", – поділився думками доброволець Джекс.
Він наголосив, що в Україні відбуваються воєнні злочини, а цього не має бути. "Цивільні об'єкти бомбардують, мирних жителів вбивають, жінок гвалтують – це потрібно зупинити", – сказав він.
Хай живе Україна,
– наголошують добровольці.
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Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в Україну їдуть приблизно 20 тисяч досвідчених воїнів-добровольців із 52 країн світу.
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