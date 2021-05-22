Глава Минкульта Александр Ткаченко объяснил, что картина "Святая Варвара" прибудет в Украину в конце мая 2021 года. Ее передадут в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

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Швед подарит картину XVIII века

Александр Ткаченко рассказал, что автор картины "Святая Варвара" неизвестен. Правда, он предполагает, что это мог быть испанец.

А подарил картину Украине гражданин Швеции, доктор медицины и философии, почетный профессор Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета Торе Хальстрем. Швед владеет картиной с 1994 года.

Этот подарок очень символичен для Украины, особенно во времена вооруженной агрессии России. Ведь святая Варвара считается покровительницей артиллеристов, саперов, военных инженеров, ракетчиков, металлургов, горняков, шахтеров,

– написал Ткаченко.

Он также объяснил, что картину "Святая Варвара" занесут в фонды Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

"Передача картины именно в этот музей имеет еще и символическое значение, ведь Варвара Ханенко чтила свою покровительницу – святую Варвару и собирала художественные произведения с ее изображением", – объяснил решение глава Минкульта.

Добавил также, что он благодарит шведа за благородный поступок, а при атрибуции и экспонировании картины укажут имя дарителя – профессора Торе Хальстрема.

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