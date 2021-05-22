Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко пояснив, що картина "Свята Варвара" прибуде в Україну наприкінці травня 2021 року. Її передадуть до Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
Зауважте Жінка написала листа відомому письменнику: його відповідь коштує 700 доларів
Швед подарує картину XVIII століття
Олександр Ткаченко розповів, що автор картини "Свята Варвара" невідомий. Щоправда, він припускає, що це міг бути іспанець.
А подарував картину Україні громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем. Швед володіє картиною з 1994 року.
Цей дарунок надзвичайно символічний для України, особливо в часи збройної агресії Росії. Адже свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів,
– написав Ткаченко.
Він також пояснив, що картину "Свята Варвара" занесуть до фондів Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
"Передача картини саме до цього музею має ще й символічне значення, адже Варвара Ханенко шанувала свою покровительку – святу Варвару і збирала художні твори з її зображенням", – пояснив рішення очільник Мінкульту.
Додав також, що він дякує шведу за шляхетний вчинок, а при атрибуції та експонуванні картини зазначать ім'я дарувальника – професора Торе Хальстрема.
Цікаво Гостинний двір у Києві став пам'яткою національного значення