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      Профсоюзы не защищают интересы наемных работников, – активист

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      Трудовое законодательство / zik.ua

      Деятельность профсоюзов сегодня в Украине далека от их изначального предназначения.

      Они превратились в инструмент политического давления. Такое мнение активиста Евгения Ковалева приводит в своей статье Обозреватель.

      "Профсоюзы пользуются колоссальными имущественными комплексами специального назначения (санатории и тому подобное), развитие которых сведено до нуля. В первое десятилетие независимой Украины они активно влияли на избирательные процессы путем поддержки тех или иных политических сил. Безусловно эти отношения продолжаются и сейчас. Десятки уголовных дел по передаче государственного имущества профсоюзов в собственность третьим частным лицам подтверждает процветающую коррупцию в этой сфере", – отметил Ковалев.

      Он убежден: изначальная цель создания профсоюзов – защита прав наемных работников – давно забыта.

      Будем откровенны: цели деятельности профсоюзов в законе – одни, а в жизни – другие. Одновременно уровень безработицы и нивелирования прав работников на высоком уровне. Так чем занимаются профсоюзы? Дерутся за власть и имущество или защищают права работников и способствуют улучшению условий труда? Ответ очевиден,
      – считает Ковалев.

      Ранее сообщалось, что в Украине взялись привести трудовое законодательство в соответствие с требованиями 21 века. Однако предложенные изменения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. В частности, украинские профсоюзы резко раскритиковали правительственный законопроект. И были уличены в манипуляциях относительно предложенных изменений.

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      Теги: Новости Украины Профсоюз Рынок труда
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