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      Профспілки не захищають інтереси найманих працівників, – активіст

      0
      Трудове законодавство / zik.ua

      Діяльність профспілок сьогодні в Україні далека від їх початкового призначення.

      Вони перетворилися на інструмент політичного тиску. Таку думку активіста Євгена Ковальова наводить у своїй статті "Обозреватель".

      "Профспілки користуються колосальними майновими комплексами спеціального призначення (санаторії тощо), розвиток яких зведено до нуля. У перше десятиліття незалежної України вони активно впливали на виборчі процеси шляхом підтримки тих чи інших політичних сил. Безумовно ці відносини тривають і зараз. Десятки кримінальних справ щодо передачі державного майна профспілок у власність третім приватним особам підтверджує процвітаюча корупція в цій сфері", – зазначив Ковальов.

      Він переконаний, що початкова мета створення профспілок – захист прав найманих працівників – давно забута.

      Будемо відверті: цілі діяльності профспілок в законі – одні, а в житті – інші. Одночасно рівень безробіття і нівелювання прав працівників на високому рівні. Так чим займаються профспілки? Б'ються за владу і майно або захищають права працівників і сприяють поліпшенню умов праці? Відповідь очевидна, 
      – вважає Ковальов.

      Раніше повідомлялось, що в Україні взялися привести трудове законодавство у відповідність до вимог 21 століття. Однак запропоновані зміни викликали неоднозначну реакцію в суспільстві. Зокрема, українські профспілки різко розкритикували урядовий законопроєкт. І були викриті в маніпуляціях щодо запропонованих змін.

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      Теги: Профспілки Ринок праці Новини України
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