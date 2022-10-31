Собственное мнение 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он считает, освободить город можно даже быстрее, но для этого нужно "перерезать" российские переправы через дамбу и все понтонные переправы.
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По его словам, для этого нужно поднять уровень воды в Днепре выше уровня, который есть сейчас, примерно на уровень весенних паводков.
Достаточно будет одного метра поднятия воды для того, чтобы перевозки оккупантов существенно усложнились или стали совершенно невозможными. И нужно уничтожить возможность переправляться транспортом через дамбу Каховской ГЭС,
– объяснил Молчанов.
Активист также отметил, что можно уничтожить мост в Олешках, который ведет к Антоновскому мосту и переправам через Днепр.
"Олешковский мост гораздо короче и россиянам, чтобы его заменить, нужно будет сделать по меньшей мере две переправы. Есть еще много объектов, которые нужно уничтожать", – сказал Молчанов.
Молчанов о ситуации на Херсонщине и освобождении Херсона: видео
По его мнению, этот вариант возможен, ведь вода и воздух будет холодным, так что оккупантам будет сложнее делать перевозки из-за огневого влияния ВСУ.
Тогда они из-за нехватки снарядов, горючего и даже еды будут вынуждены отступать, несмотря на возможную артиллерийскую поддержку с левого берега,
– объяснил Молчанов.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- По прогнозу Буданова, украинские Вооруженные Силы смогут освободить Херсон уже до конца осени. Однако оккупанты активно готовятся к обороне своих позиций и не собираются заранее отступать.
- Российские солдаты помогают своей армии быстрее обанкротиться. Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине.
- По данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области россияне демонтируют и вывозят оборудование с башен сотовой связи на временно оккупированную Донбасс.
- Также враг готовит эвакуацию некоторых своих подразделений и военной техники из правобережной Херсонской области.
- Жители Херсонщины продолжают показывать всему миру, что они – несокрушимы. В поселке под Херсоном активисты подняли флаг Украины.