В Украине снова ударят морозы: где синоптики прогнозируют до -18 и -20 градусов

В Украине ожидается дальнейшее снижение температурных показателей. Кое-где стоит ожидать похолодание до 20 градусов мороза. Плюсовых значений пока не предвидится даже в дневные часы.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также До 20 градусов мороза и гололедица на дорогах: прогноз погоды в Украине на 11 января

Где будет сильный мороз вскоре?

Наталья Птуха рассказала, что с 11 января, за исключением юго-восточной части, в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры где-то на 2 – 7 градусов. С 12 января плюсовых температурных значений не предвидится.

И, в принципе, такая ситуация в стране будет удерживаться ориентировочно до 15 января,

– сказала она.

По ее словам в западных, северных, а также большинстве центральных областей температура воздуха будет колебаться от 12 до 18 градусов мороза. Она отметила, что в северной части может быть даже до 20 градусов мороза.

"Но днем там (в северных областях – 24 Канал) стабильно -17 – -13 градусов. Поэтому пока ориентируемся на эти данные и показатели и доверяем только официальным прогнозам", – добавила представительница Укргидрометцентра.

Как изменится погода в ближайшее время?