24 Канал Новини України В Україні знову вдарять морози: де синоптики прогнозують до -18 і -20 градусів
10 січня, 20:00
В Україні знову вдарять морози: де синоптики прогнозують до -18 і -20 градусів

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В Україні очікується зниження температури до -18 і -20 градусів, особливо в західних, північних і центральних областях.
  • Сильні морози триватимуть до 15 січня, а в північних областях температура вдень може сягати -17 – -13 градусів.

В Україні очікується подальше зниження температурних показників. Подекуди варто очікувати похолодання до 20 градусів морозу. Плюсових значень поки не передбачається навіть у денні години.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Де буде сильний мороз невдовзі?

Наталія Птуха розповіла, що з 11 січня, за винятком південно-східної частини, в Україні очікується подальше зниження температури десь на 2 – 7 градусів. З 12 січня плюсових температурних значень не передбачається. 

І, в принципі, така ситуація в країні буде утримуватися орієнтовно до 15 січня, 
– сказала вона.

За її словами у західних, північних, а також більшості центральних областей температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів морозу. Вона зауважила, що у північній частині може бути навіть до 20 градусів морозу. 

"Але вдень там (у північних областях – 24 Канал) стабільно -17 – -13 градусів. Тому поки орієнтуємося на ці дані та показники та довіряємо тільки офіційним прогнозам", – додала представниця Укргідрометцентру.

Як зміниться погода найближчим часом?

  • До слова, Наталія Птуха також повідомляла, що певне послаблення морозів на території України очікується вже незабаром. Вже наприкінці наступного тижня температурні показники можуть дещо зрости.

  • Наразі ж на Україну насувається сильне похолодання. У деяких областях стовпчики термометрів знизяться до 19 градусів морозу. У всіх регіонах варто очікувати ожеледицю на дорогах та сніговий накат.

  • Раніше попереджали, що з 11 січня в Україну прийде арктичне повітря з північних широт, через що у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується похолодання до -14...-20 градусів.