В Україні знову вдарять морози: де синоптики прогнозують до -18 і -20 градусів

В Україні очікується подальше зниження температурних показників. Подекуди варто очікувати похолодання до 20 градусів морозу. Плюсових значень поки не передбачається навіть у денні години.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також До 20 градусів морозу та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на 11 січня

Де буде сильний мороз невдовзі?

Наталія Птуха розповіла, що з 11 січня, за винятком південно-східної частини, в Україні очікується подальше зниження температури десь на 2 – 7 градусів. З 12 січня плюсових температурних значень не передбачається.

І, в принципі, така ситуація в країні буде утримуватися орієнтовно до 15 січня,

– сказала вона.

За її словами у західних, північних, а також більшості центральних областей температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів морозу. Вона зауважила, що у північній частині може бути навіть до 20 градусів морозу.

"Але вдень там (у північних областях – 24 Канал) стабільно -17 – -13 градусів. Тому поки орієнтуємося на ці дані та показники та довіряємо тільки офіційним прогнозам", – додала представниця Укргідрометцентру.

Як зміниться погода найближчим часом?