Война – взаимодействие двух игроков

Не перестану повторять, что у сограждан есть завышенные ожидания к анализу и прогнозированию войны, которая продолжается.

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Ожидания созданы на основе чтения литературы или просмотра документальных фильмов о войнах и конфликтах, которые уже завершились. Это создает неоправданное давление на тех, кто занимается текущим анализом, особенно, когда это на основе открытых данных.

И вот перейдем к конкретным примерам.

В конце 2023 в начале 2024 года в фокусе внимания прежде всего был снарядный голод и вопрос обеспечения боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению на кампанию 2024 года. Однако в условиях того, что европейцы пытаются собственным производством и внешними закупками решать проблему снарядного голода, на первый план вышла другая проблема. Речь идет о корректируемых авиационных боеприпасах различных типов, которые использует Московия. Растет количество, мощность и дальность ударов.

Не то чтобы это было неожиданно, но когда говорили о ПВО, то прежде всего имели в виду ПВО страны, а не ПВО наземной группировки. Хотя именно вторая проблема сейчас очень актуальна – в условиях того, что только за первый квартал 2024 года противник использовал более 3500 корректируемых авиационных боеприпасов.

Так же с ударами по энергетике. То, что ждали во время отопительного сезона 2023 – 2024, Московия начала делать в марте 2024 года.

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Поэтому давайте правильно формировать ожидания к текущему анализу войны, которая продолжается. Что точно подтвердили два последних кейса, так это то, что война – это комплексное взаимодействие как минимум двух игроков, где каждый имеет свою волю, планы и ресурсы. Обычно противник будет действовать не так, как мы ожидаем. В этом плане аналитика открытых источников скорее может говорить о тех или иных вызовах, опираясь на предыдущий накопленный мировой опыт.