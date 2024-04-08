Атака украинских дронов

Вражеские источники считают, что это могла быть переделка из британского реактивного дрона-мишени Banshee Jet 80. Некоторые западные аналитики еще в феврале 2024 года писали, что в Украины появились свои мощные реактивные дроны с треугольным крылом и боевой частью в не менее 20 килограммов.

Читайте также Франция уменьшает российское влияние на Кавказе

На выходных в открытом доступе появились спутниковые снимки вражеского аэродрома "Морозовск". На снимках видны следы разрывов от "прилетов" наших БПЛА, но самолеты врага кажутся извне целыми.

На основе этого некоторые западные ресурсы поспешили заявить, что, мол, эта атака наших дронов не дала ожидаемого результата.

Но тут надо понимать следующее. Эффект в стиле "просто горит куча обломков на месте самолета" бывает разве что от прилета мощной бомбы в несколько сотен килограммов. Наши БПЛА обычно оснащены осколочно-фугасными или кумулятивными боевыми частями в несколько десятков килограмм. Их разрыв или попадание в самолет на стоянке может дать существенные повреждения, но снимок спутника с коммерческим качеством этого не покажет. Здесь надо опираться еще на инсайдерские разведданные или фото "с той стороны" также.

Так было, например, в истории с уничтожением ATACMS российских вертолетов на аэродромах в Луганске и Бердянске в октябре 2023 года.

Ситуация на главных направлениях фронта

Начнем на этот раз с Бахмутского, потому что к нему справедливо приковано сейчас больше всего внимания. Как можем заметить, Генштаб в своих сводках начал добавлять к Бахмутскому направлению и Белогоровку Луганской области, что, на первый взгляд, может показаться нелогичным.

Заметьте Украина избавилась от украинофоба, плагиатора и довольно посредственного писателя Булгакова

Но на самом деле своя логика там есть. Можно предположить, что сейчас наше военное командование оценивает, что Бахмутское направление будет главным направлением российского наступления. Цель удара армии России там не просто выйти на Часов Яр, но и создать условия и наступать дальше на Краматорск и Славянск.

Впрочем, здесь надо понимать и то, что врагу придется наступать по ширине фронта минимум 60 километров. Это ему уже обещает значительно более высокую сложность, чем даже было в Авдеевке.

Купянское и Лиманское направления. Показательно то, что враг был вынужден расширять усилия на Бахмутском направлении после неудачи своего наступления в направлениях и Купянск и Лиман. Там наши воины имели тактические успехи.

Но нельзя сказать, что здесь ситуация не является напряженной. На выходных в районе Тернов фиксировалась масштабная атака 6-го танкового полка армии России. Однако она завершилась разгромом россиян, а в руки наших бойцов попал особо ценный трофейный Т-72Б3 образца 2022 года с особо мощным РЭБом.

Важно До какого времени Путин точно не завершит войну

Авдеевское направление. Судя по всему, теперь для российских нападающих это направление станет "вспомогательным" именно в плане замысла, но не в плане привлечения сил и средств. После результативных мероприятий по обороне от ВСУ россияне вынужденно "сузили" усилия и сконцентрировались на отрезке у Тоненького и Невельского.

Новопавловское направление. Россияне хотят сохранять активность своих атак. Привлечение авиации не помогает им прорвать оборону ВСУ уже несколько недель подряд.

Юг в целом. Благодаря эффективным действиям наших воинов вражеские штурмы в районах Крынок, Роботино и Старомайорского продолжают оставаться безрезультативными в плане продвижения.