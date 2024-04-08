Атака українських дронів

Ворожі джерела вважають, що це могла бути переробка із британського реактивного дрона-мішені Banshee Jet 80. Деякі західні аналітики ще в лютому 2024 року писали про те, що в України з'явились свої потужні реактивні дрони з трикутним крилом та бойовою частиною у щонайменше 20 кілограмів.

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На вихідних у відкритому доступі з'явились супутникові знімки ворожого аеродрому "Морозовськ". На знімках видно сліди розривів від "прильотів" наших БпЛА, але літаки ворога видаються ззовні цілими.

На основі цього деякі західні ресурси поспішили заявити, що, мовляв, ця атака наших дронів не дала очікуваного результату.

Але тут треба розуміти наступне. Ефект в стилі "просто горить купа уламків на місці літака" буває хіба що від прильоту потужної бомби в кількасот кілограмів. Наші БпЛА зазвичай оснащені уламково-фугасними чи кумулятивними бойовими частинами в кілька десятків кілограм. Їх розрив чи влучання у літак на стоянці може дати суттєві пошкодження, але знімок супутника з комерційною якістю цього не покаже. Тут треба опиратись ще на інсайдерські розвіддані чи фото "з тієї сторони" також.

Так було, наприклад, в історії зі знищенням ATACMS російських вертольотів на аеродромах в Луганську та Бердянську в жовтні 2023 року.

Ситуація на головних напрямках фронту

Почнемо на цей раз із Бахмутського, бо до нього справедливо прикуто зараз найбільше уваги. Як можемо помітити, Генштаб у своїх зведеннях почав додавати до Бахмутського напрямку й Білогорівку Луганської області, що, на перший погляд, може видатися нелогічним.

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Але насправді своя логіка там є. Можна припустити, що зараз наше військове командування оцінює, що Бахмутський напрямок буде головним напрямком російського наступу. Мета удару армії Росії там не просто вийти на Часів Яр, але й створити умови та наступати далі на Краматорськ і Слов'янськ.

Утім тут треба розуміти й те, що ворогу доведеться наступати по ширині фронту щонайменш 60 кілометрів. Це йому вже обіцяє значно вищу складність, аніж навіть було в Авдіївці.

Куп'янський та Лиманський напрямки. Показовим є те, що ворог був вимушений розширювати зусилля на Бахмутському напрямку після невдачі свого наступу в напрямках та Куп'янськ та Лиман. Там наші воїни мали тактичні успіхи.

Але не можна сказати, що тут ситуація не є напруженою. На вихідних в районі Тернів фіксувалась масштабна атака 6-го танкового полку армії Росії. Однак вона завершилась розгромом росіян, а в руки наших бійців потратив особливо цінний трофейний Т-72Б3 зразка 2022 року з особливо потужним РЕБом.

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Авдіївський напрямок. Судячи з усього, тепер для російських нападників цей напрямок стане "допоміжним" саме в плані задуму, але не в плані залучення сил та засобів. Після результативних заходів з оборони від ЗСУ росіяни вимушено "звузили" зусилля та сконцентрувались на відтинку біля Тоненького та Невельського.

Новопавлівський напрямок. Росіяни хочуть зберігати активність своїх атак. Залучення авіації не допомагає їм прорвати оборону ЗСУ вже кілька тижнів поспіль.

Південь загалом. Завдяки ефективним діям наших воїнів ворожі штурми в районах Кринків, Роботиного та Старомайорського продовжують лишатись безрезультативними в плані просування.