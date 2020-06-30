Погода в Украине в среду, 1 июля, будет жаркой, впрочем, кое-где с кратковременными дождями. Да, они немного подмочат восточные регионы, пройдут в Крыму и на Херсонщине, возможно, затронут и Север.

Той атмосферний фронт, що зараз над Україною, розпочне липень короткочасними дощами у східних областях, подекуди в Криму, пройде через Дніпро з районами до Запоріжжя, переконує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Також окремі дощі ймовірні на Заході та Півночі України, але нічого, на щастя, потужного. Оскільки цей фронт холодний, то далі, у його тилу, пошириться, хоча й тимчасово, свіжіше повітря,

– додає вона.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі попереджають: вдень 1 липня у південно-східній та східній частинах України грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, жовтий).

Хоча поки що в Україні очікується спекотна погода – майже всюди +26…+28 градусів.

Найтепліше все ж буде на курортних Миколаївщині, Херсонщині та у Криму. Там повітря прогріється до +31…+33 градусів.

Найнижчою температура буде на Волині, Рівненщині та Житомирщині – +25…+27 градусів.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 1-го липня спека трохи осяде, максимально +26…+28 градусів, без істотних опадів.

Прогноз погоди на середу, 1 липня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28.



Прогноз погоди в Україні на 1 липня від Укргідрометцентру