Прогноз погоди на 1 липня: дощі підуть на Схід та Південь, на решті території – сонце і спека
Погода в Україні у середу, 1 липня, буде спекотною, втім, подекуди із короткочасними дощами. Так, вони трохи підмочать східні регіони, покрапотять у Криму та на Херсонщині, можливо, зачеплять й Північ.
Той атмосферний фронт, що зараз над Україною, розпочне липень короткочасними дощами у східних областях, подекуди в Криму, пройде через Дніпро з районами до Запоріжжя, переконує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Також окремі дощі ймовірні на Заході та Півночі України, але нічого, на щастя, потужного. Оскільки цей фронт холодний, то далі, у його тилу, пошириться, хоча й тимчасово, свіжіше повітря,
– додає вона.
Хоча поки що в Україні очікується спекотна погода – майже всюди +26…+28 градусів.
Найтепліше все ж буде на курортних Миколаївщині, Херсонщині та у Криму. Там повітря прогріється до +31…+33 градусів.
Найнижчою температура буде на Волині, Рівненщині та Житомирщині – +25…+27 градусів.
Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 1-го липня спека трохи осяде, максимально +26…+28 градусів, без істотних опадів.
Прогноз погоди на середу, 1 липня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28.