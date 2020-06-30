Погода в липні 2020 року в Україні буде спекотною та посушливою. Температура повітря може подекуди перевищувати середні показники багаторічних значень. Водночас без сильних злив і гроз все ж не обійдеться.

Середня місячна температура коливатиметься від +20...+25 градусів вдень і +18...+20 вночі. Такі прогнози дає Укргідрометцентр. До речі, це на 1 – 2 градуси вище середніх багаторічних показників.

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Спека та опади в липні: коли чекати дощів

Липень в Україні, як правило, є найтеплішим місяцем року, зате з численними грозами, шквалами, зливами, а також посушливими періодами.

Опади, за даними синоптиків, загалом не перевищуватимуть норму (36 – 95 мм). Водночас у Карпатському регіоні дощитиме трохи більше, аніж зазвичай (104 – 165 мм).

Водночас український синоптик Леонід Горбань прогнозує, що опади в липні будуть на початку місяця, а також в третій декаді. Середина липня буде доволі посушливою.

сильні зливи очікуються з 1 по 2 липня , дощі литимуть також і 5 числа.

, дощі литимуть також і 5 числа. Суха погода протримається до 11 липня , на цю дату синоптик прогнозує невеликий дощ, а згодом – значне підвищення температури до +31 градуса.

, на цю дату синоптик прогнозує невеликий дощ, а згодом – значне підвищення температури до +31 градуса. Наприкінці липня знову повернуться дощі, які накриють більшу частину України. Саме вони можуть спровокувати підвищення рівня води в гірських річках. Протягом цього періоду також очікують значне похолодання до +20...+22 градусів.

Чи стане 2020 рік найспекотнішим

Вчені прогнозують, що 2020 рік стане найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Цьому сприяє те, що від січня 2020 року у світі вже були побиті теплові рекорди: у лютому в Антарктиці вперше зафіксували температуру понад +20 градусів, а в Гренландії 26 квітня підтвердили температурний рекорд для цього місяця – -6 градусів. Окрім того, у деяких містах північних країн взимку навіть снігу не було.

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За даними дослідників, наразі процес глобального потепління прискорюється, тож у найближчі 50 років

середня температура повітря у деяких регіонах планети буде у межах +29 градусів. Відтак 1 мільярд людей будуть змушені покинути своє місце проживання або ж потерпати від нестерпної спеки.

Україну ж у наступні 10 років чекають штормові вітри, посухи та різкі коливання температур.

Зверніть увагу! Наприкінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.