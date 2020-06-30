Погода в июле 2020 года в Украине будет жаркой и засушливой. Температура воздуха может иногда превышать средние показатели многолетних значений. В то же время без сильных ливней и гроз все же не обойдется.

Средняя месячная температура будет колебаться от +20...+25 градусов днем ​​и +18...+20 ночью. Такие прогнозы дает Укргидрометцентр. Кстати, это на 1 – 2 градуса выше средних многолетних показателей.

Рекомендуем ознакомиться Как пережить жару: действенные советы

Жара и осадки в июле: когда ждать дождей

Июль в Украине, как правило, является самым теплым месяцем года, зато с многочисленными грозами, шквалами, ливнями, а также засушливыми периодами.

Осадки, по данным синоптиков, в целом не будут превышать норму (36 – 95 мм). В то же время в Карпатском регионе пройдут дожди немного больше, чем обычно (104 – 165 мм).

В то же время украинский синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что осадки в июле будут в начале месяца, а также в третьей декаде. Середина июля будет довольно засушливой.

Сильные ливни ожидаются с 1 по 2 июля , дожди будут лить также и 5 числа.

, дожди будут лить также и 5 числа. Сухая погода продержится до 11 июля , на эту дату синоптик прогнозирует небольшой дождь, а впоследствии – значительное повышение температуры до +31 градуса.

, на эту дату синоптик прогнозирует небольшой дождь, а впоследствии – значительное повышение температуры до +31 градуса. В конце июля вернутся дожди, которые накроют большую часть Украины. Именно они могут спровоцировать повышение уровня воды в горных реках. В течение этого периода также ожидают значительное похолодание до +20...+22 градусов.

Станет ли 2020 год самым жарким

Ученые прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Этому способствует то, что с января 2020 года в мире уже были побиты тепловые рекорды: в феврале в Антарктике впервые зафиксировали температуру более 20 градусов, а в Гренландии 26 апреля подтвердили температурный рекорд для этого месяца – 6 градусов. Кроме того, в некоторых городах северных стран зимой даже снега не было.

Кстати Мир пережил самый теплый май за всю историю наблюдений

По данным исследователей, сейчас процесс глобального потепления ускоряется, поэтому в ближайшие 50 лет средняя температура воздуха в некоторых регионах планеты будет в пределах 29 градусов.

Поэтому 1 миллиард людей будут вынуждены покинуть свое место жительства или страдать от невыносимой жары.

Украину же в последующие 10 лет ждут штормовые ветры, засухи и резкие колебания температур.

Обратите внимание! В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.