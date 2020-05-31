Прогноз погоды на 1 июня: первый день лета будет дождливым и прохладным
Погода в Украине в понедельник, 1 июня отметится дождями разной интенсивности. В части регионов будет довольно прохладно
В понедельник, 1 июня, ожидаются дожди по всей Украине. В том числе и грозы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Достойно внимания Какой будет погода в июне: прогноз
Относительно температуры воздуха, то на Западе и Севере будет прохладно – до +16 градусов.
"Причем жители северных областей и западной части прекрасно смотреться в теплых, с меховыми воротниками, куртках или осенних пальто. Лето в них начнется похолоданием ожидается днем + 9...+13 градусов", – отметила синоптикиня Наталья Диденко.
Относительно центральных областей, то там будет +12...+18 градусов.
Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: +17...+22 градуса.
В Киеве 1 июня периодические дожди, днем около +12...+14 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 1 июня, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +17...+19
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы – + 14... + 16
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье – +20...+22
Донецк – +20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +14...+16
Прогноз погоды в Украине 1 июня / Укргидрометцентр