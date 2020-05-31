Погода в Украине в понедельник, 1 июня отметится дождями разной интенсивности. В части регионов будет довольно прохладно

В понедельник, 1 июня, ожидаются дожди по всей Украине. В том числе и грозы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Достойно внимания Какой будет погода в июне: прогноз

Относительно температуры воздуха, то на Западе и Севере будет прохладно – до +16 градусов.

"Причем жители северных областей и западной части прекрасно смотреться в теплых, с меховыми воротниками, куртках или осенних пальто. Лето в них начнется похолоданием ожидается днем + 9...+13 градусов", – отметила синоптикиня Наталья Диденко.

Относительно центральных областей, то там будет +12...+18 градусов.

Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: +17...+22 градуса.

В Киеве 1 июня периодические дожди, днем около +12...+14 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 1 июня, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +17...+19

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – + 14... + 16

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +20...+22

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +14...+16



Прогноз погоды в Украине 1 июня / Укргидрометцентр