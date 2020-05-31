Прогноз погоди на 1 червня: перший день літа буде дощовим та прохолодним
Погода в Україні у понеділок, 1 червня відзначиться дощами різної інтенсивності. В частині регіонів буде доволі прохолодно
В понеділок, 1 червня, очікуються дощі по всій Україні. В тому числі і грози. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
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Щодо температури повітря, то на Заході та Півночі буде прохолодно – до +16 градусів.
"Причому мешканці північних областей і західної частини прекрасно виглядатимуть у теплих, з хутряними комірами, куртках чи осінніх пальтах. Літо в них почнеться похолоданням Очікується вдень +9...+13 градусів", – відзначила синоптикиня Наталка Діденко.
Щодо центральних областей, то там буде +12...+18 градусів.
Найтепліше буде на Півдні та Сході України: +17...+22 градуси.
У Києві 1 червня періодичні дощі, вдень близько +12...+14 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 1 червня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +14…+16
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +16…+18
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +19…+21
Харків – +19...+21
Київ – +14…+16
Прогноз погоди в Україні 1 червня / Укргідрометцентр