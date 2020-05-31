Погода в Україні у понеділок, 1 червня відзначиться дощами різної інтенсивності. В частині регіонів буде доволі прохолодно

В понеділок, 1 червня, очікуються дощі по всій Україні. В тому числі і грози. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

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Щодо температури повітря, то на Заході та Півночі буде прохолодно – до +16 градусів.

"Причому мешканці північних областей і західної частини прекрасно виглядатимуть у теплих, з хутряними комірами, куртках чи осінніх пальтах. Літо в них почнеться похолоданням Очікується вдень +9...+13 градусів", – відзначила синоптикиня Наталка Діденко.

Щодо центральних областей, то там буде +12...+18 градусів.

Найтепліше буде на Півдні та Сході України: +17...+22 градуси.

У Києві 1 червня періодичні дощі, вдень близько +12...+14 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 1 червня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +14…+16

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +19…+21

Харків – +19...+21

Київ – +14…+16



Прогноз погоди в Україні 1 червня / Укргідрометцентр