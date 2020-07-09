Прогноз погоды на 10 июля: в Украине будет солнечно, но не жарко
Погода в Украине в четверг, 10 июля, будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный.
Найтепліше буде в південних областях, а саме на Херсонщині та Запоріжжі. Там стовпчики термометра піднімуться до +29...+31 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас в другій половиня дня п'ятниці в західних областях України крапітиме дощ. Подекуди можливі й грози.
П'ятниця в Україну прийде із антициклоном Xabi. Повсюди очікується суха, вночі зоряна, вдень сонячна погода,
– запевняє українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 10 липня погода буде практично ідеальна, як для літа. Без опадів, багато сонця, трохи красивих білих купчастих хмарок. Температура повітря коливатиметься в межах комфортних +26...+28 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +27…+29
Вінниця – +27…+29
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на 10 липня від Укргідрометцентру