Погода в Украине в четверг, 10 июля, будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Найтепліше буде в південних областях, а саме на Херсонщині та Запоріжжі. Там стовпчики термометра піднімуться до +29...+31 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас в другій половиня дня п'ятниці в західних областях України крапітиме дощ. Подекуди можливі й грози.

П'ятниця в Україну прийде із антициклоном Xabi. Повсюди очікується суха, вночі зоряна, вдень сонячна погода,

– запевняє українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 10 липня погода буде практично ідеальна, як для літа. Без опадів, багато сонця, трохи красивих білих купчастих хмарок. Температура повітря коливатиметься в межах комфортних +26...+28 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 10 липня від Укргідрометцентру