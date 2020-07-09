Погода в Україні в четвер, 10 липня, буде теплою та переважно без опадів. Лише в західних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде південно-західний, невеликий, максимум помірний.

Найтепліше буде в південних областях, а саме на Херсонщині та Запоріжжі. Там стовпчики термометра піднімуться до +29...+31 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Дивіться також Пісок бив голками, діти плакали: моторошна піщана буря накрила Одещину – фото, відео Водночас в другій половиня дня п'ятниці в західних областях України крапітиме дощ. Подекуди можливі й грози. П'ятниця в Україну прийде із антициклоном Xabi. Повсюди очікується суха, вночі зоряна, вдень сонячна погода,

– запевняє українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві 10 липня погода буде практично ідеальна, як для літа. Без опадів, багато сонця, трохи красивих білих купчастих хмарок. Температура повітря коливатиметься в межах комфортних +26...+28 градусів. Прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня, у містах України: Ужгород – +28…+30 Львів – +27…+29 Івано-Франківськ – +27…+29 Тернопіль – +26…+28 Чернівці – +27…+29 Хмельницький – +27…+29 Луцьк – +26…+28 Рівне – +26…+28 Житомир – +27…+29 Вінниця – +27…+29 Одеса – +26…+28 Миколаїв – +28…+30 Херсон – +29…+31 Сімферополь – +27…+29 Кропивницький – +27…+29 Черкаси – +27…+29 Чернігів – +25…+27 Суми – +25…+27 Полтава – +26…+28 Дніпро – +27…+29 Запоріжжя – +29…+31 Донецьк – +27…+29 Луганськ – +27…+29 Харків – +26…+28 Київ – +26…+28

Прогноз погоди на 10 липня від Укргідрометцентру