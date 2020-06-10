Погода в Украине в четверг, 11 июня, будет сухой, солнечной и жаркой на большинстве территорий. Лишь в западных областях и в Крыму прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +35 градусов.

Над западными областями 11 июня будет зависать так называемая линия восхождения, вдоль нее – скопление кучево-дождевых облаков. Поэтому будут падать дожди и греметь грозы, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Местами дожди будут переходить в ливни, возможны шквалы. Кроме западных регионов, осадки прогнозируют в Крыму.

На остальной территории Украины будет сухая, солнечная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся днем до +29...+35 градусов. На Западе будет свежее – + 25... + 28 градусов.

Ветер будет дуть восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве воздух прогреется до +31...+33 градусов. Осадки не прогнозируют.

К слову, жара спадет на выходных – 13-14 июня. Однако на Востоке все еще будет высокая температура воздуха.

Прогноз погоды на четверг, 11 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +26...+28

Ровно – +28...+30

Житомир – +31...+33

Винница – +31...+33

Одесса – +30...+32

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +31...+33

Сумы – + 30 ... + 32

Полтава – +32...+34

Днепр – +33...+35

Запорожье – +33...+35

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +31...+33



Прогноз погоды на 11 июня от Укргидрометцентра