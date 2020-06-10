Прогноз погоды на 11 июня: на Западе и в Крыму грозы, на остальной территории – сухо
Погода в Украине в четверг, 11 июня, будет сухой, солнечной и жаркой на большинстве территорий. Лишь в западных областях и в Крыму прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +35 градусов.
Над западными областями 11 июня будет зависать так называемая линия восхождения, вдоль нее – скопление кучево-дождевых облаков. Поэтому будут падать дожди и греметь грозы, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Местами дожди будут переходить в ливни, возможны шквалы. Кроме западных регионов, осадки прогнозируют в Крыму.
На остальной территории Украины будет сухая, солнечная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся днем до +29...+35 градусов. На Западе будет свежее – + 25... + 28 градусов.
Ветер будет дуть восточный, небольшой или умеренный.
В Киеве воздух прогреется до +31...+33 градусов. Осадки не прогнозируют.
К слову, жара спадет на выходных – 13-14 июня. Однако на Востоке все еще будет высокая температура воздуха.
Прогноз погоды на четверг, 11 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +31...+33
Луцк – +26...+28
Ровно – +28...+30
Житомир – +31...+33
Винница – +31...+33
Одесса – +30...+32
Николаев – +33...+35
Херсон – +33...+35
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +32...+34
Чернигов – +31...+33
Сумы – + 30 ... + 32
Полтава – +32...+34
Днепр – +33...+35
Запорожье – +33...+35
Донецк – +32...+34
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Киев – +31...+33
Прогноз погоды на 11 июня от Укргидрометцентра