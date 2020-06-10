Прогноз погоди на 11 червня: на Заході й у Криму грози, на решті територій – сухо
Погода в Україні у четвер, 11 червня, буде сухою, сонячною та спекотною на більшості територій. Лише в західних областях та у Криму прогнозують дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +35 градусів.
Над західними областями 11 червня зависатиме так звана лінія сходження, вздовж неї – скупчення купчасто-дощових хмар. Тому падатимуть дощі та гримітимуть грози, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також На Тернопільщині пройшов торнадо: моторошні відео
Місцями дощі переходитимуть у зливи, можливі шквали. Крім західних регіонів, опади прогнозують у Криму.
На решті території України буде суха, сонячна та спекотна погода. Стовпчики термометрів піднімуться вдень до +29…+35 градусів. На Заході буде свіжіше – +25…+28 градусів.
Вітер дутиме східний, невеликий або помірний.
У Києві повітря прогріється до +31...+33 градусів. Опади не прогнозують.
До слова, спека спаде на вихідних – 13 – 14 червня. Однак на Сході все ще буде висока температура повітря.
Прогноз погоди на четвер, 11 червня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +31…+33
Луцьк – +26…+28
Рівне – +28…+30
Житомир – +31…+33
Вінниця – +31…+33
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +32…+34
Чернігів – +31…+33
Суми – +30…+32
Полтава – +32…+34
Дніпро – +33…+35
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +33…+35
Харків – +33…+35
Київ – +31…+33
Прогноз погоди на 11 червня від Укргідрометцентру