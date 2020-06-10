Погода в Україні у четвер, 11 червня, буде сухою, сонячною та спекотною на більшості територій. Лише в західних областях та у Криму прогнозують дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +35 градусів.

Над західними областями 11 червня зависатиме так звана лінія сходження, вздовж неї – скупчення купчасто-дощових хмар. Тому падатимуть дощі та гримітимуть грози, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Місцями дощі переходитимуть у зливи, можливі шквали. Крім західних регіонів, опади прогнозують у Криму.

На решті території України буде суха, сонячна та спекотна погода. Стовпчики термометрів піднімуться вдень до +29…+35 градусів. На Заході буде свіжіше – +25…+28 градусів.

Вітер дутиме східний, невеликий або помірний.

У Києві повітря прогріється до +31...+33 градусів. Опади не прогнозують.

До слова, спека спаде на вихідних – 13 – 14 червня. Однак на Сході все ще буде висока температура повітря.

Прогноз погоди на четвер, 11 червня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +28…+30

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +31…+33

Луцьк – +26…+28

Рівне – +28…+30

Житомир – +31…+33

Вінниця – +31…+33

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +32…+34

Чернігів – +31…+33

Суми – +30…+32

Полтава – +32…+34

Дніпро – +33…+35

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +33…+35

Харків – +33…+35

Київ – +31…+33



Прогноз погоди на 11 червня від Укргідрометцентру