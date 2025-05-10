Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Значительных изменений в температурных показателях не ожидают.
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Какой будет погода в Украине 11 мая
По данным синоптиков, ночью в северных, большинстве западных, центральных областей прогнозируют осадки, днем в Украине ожидаются умеренные дожди. В то же время в юго-восточной части также местами возможны небольшие дожди.
Ветер будет двигаться в северо-западном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла, на юге и востоке 13 – 18.
На высокогорье Карпат, согласно обнародованной информации, возможен умеренный, ночью местами значительный мокрый снег. Там температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 4 градусов тепла.
Температура в крупных городах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Винница +11...+13;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +11...+13.
Прогноз погоды в Украине на 11 мая / Карта Укргидрометцентра