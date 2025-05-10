Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру. Значних змін у температурних показниках не очікують.

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Якою буде погода в Україні 11 травня

За даними синоптиків, вночі у північних, більшості західних, центральних областей прогнозують опади, вдень в Україні очікують помірні дощі. Водночас у південно-східній частині також місцями можливі невеликі дощі.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході 13 – 18.

На високогір'ї Карпат, згідно з оприлюдненою інформацією, можливий помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Там температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, вдень очікується від 1 до 4 градусів тепла.

Температура у великих містах

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль+11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +11...+13.


Прогноз погоди в Україні на 11 травня / Карта Укргідрометцентру