Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, яким українським регіонам слід очікувати на грозу цими вихідними, передає 24 Канал.

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Де будуть сильні дощі 10 травня

У західних областях пануватиме хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, але вдень буде дощ.

Якщо подивитися на карту Укргідрометцентру, то значні опади передусім прогнозують для Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Тернопільської областей.

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози.

У центральних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

У південній частині країни та у Криму прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

У східних областях вночі дощитиме, вдень без істотних опадів.

Де будуть грози 11 травня

У західних регіонах України вночі пройдуть дощі, у Карпатах сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень очікується невеликий дощ, місцями гроза.

У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень по всьому регіону відзначатимуться невеликі короткочасні дощі.

У центральній частині країни протягом доби спостерігатиметься дощова погода, вдень місцями можливі значні опади.

У південних областях та Криму вночі без опадів, вдень пройдуть дощі; в Одеській та Миколаївській областях часом відзначатимуться сильні дощі та грози.

У східних областях переважно без опадів, лише вдень на Харківщині пройдуть помірні дощі.