Погода в Украине в понедельник, 13 июля, снова разделит страну пополам, но в двух частях она полностью изменится. Пока на Западе, где последние несколько дней были грозы, станет солнечно, дожди отправятся на Восток.

В то же время на Западе, несмотря на солнечную погоду в течение всего дня, будет ощутимо холоднее, чем на Востоке или Юге. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Предел, где вовсе не будет осадков проходит по Хмельницкой области. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях дожди только ночью. Далее – и днем, и ночью.

В то же время на Западе погода будет прохладной. Там температура воздуха опустится до +18 ... +21 градус. Похожая ситуация на севере и в части центральных областей.

Несмотря на ливни, значительно теплее будет на Востоке +27 ... +29 градусов и на Юге – +26 ... +31. Только в Одесской области немного холоднее – +22 ... +24 градуса.

В Киеве дожди ожидаются только ночью, а весь день ярко будет светить солнце с незначительной облачностью. Впрочем, ветер будет дуть с порывами в 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха будет на уровне +19 ... +21 градус.

Прогноз погоды на понедельник, 13 июля, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +19…+21

Тернополь – +19…+21

Черновцы – +19…+21

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +18…+20

Ровне – +18…+20

Житомир – +19…+21

Винница – +19…+21

Одесса – +22…+24

Николаев – +26…+28

Херсон – +29…+31

Симферополь – +27…+29

Кропивницкий – +19…+21

Черкассы – +20…+22

Чернигов – +19…+21

Сумы – +22…+24

Полтава – +25…+27

Днепр – +24…+26

Запорожье – +29…+31

Донецк – +27…+29

Луганск – +27…+29

Харьков – +27…+29

Киев – +19…+21