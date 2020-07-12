Прогноз погоды на 13 июля: ливни уходят с Запада и идут на Восток
Погода в Украине в понедельник, 13 июля, снова разделит страну пополам, но в двух частях она полностью изменится. Пока на Западе, где последние несколько дней были грозы, станет солнечно, дожди отправятся на Восток.
В то же время на Западе, несмотря на солнечную погоду в течение всего дня, будет ощутимо холоднее, чем на Востоке или Юге. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Предел, где вовсе не будет осадков проходит по Хмельницкой области. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях дожди только ночью. Далее – и днем, и ночью.
В то же время на Западе погода будет прохладной. Там температура воздуха опустится до +18 ... +21 градус. Похожая ситуация на севере и в части центральных областей.
Несмотря на ливни, значительно теплее будет на Востоке +27 ... +29 градусов и на Юге – +26 ... +31. Только в Одесской области немного холоднее – +22 ... +24 градуса.
В Киеве дожди ожидаются только ночью, а весь день ярко будет светить солнце с незначительной облачностью. Впрочем, ветер будет дуть с порывами в 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха будет на уровне +19 ... +21 градус.
Прогноз погоды на понедельник, 13 июля, в городах Украины:
Ужгород – +19…+21
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +19…+21
Тернополь – +19…+21
Черновцы – +19…+21
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +18…+20
Ровне – +18…+20
Житомир – +19…+21
Винница – +19…+21
Одесса – +22…+24
Николаев – +26…+28
Херсон – +29…+31
Симферополь – +27…+29
Кропивницкий – +19…+21
Черкассы – +20…+22
Чернигов – +19…+21
Сумы – +22…+24
Полтава – +25…+27
Днепр – +24…+26
Запорожье – +29…+31
Донецк – +27…+29
Луганск – +27…+29
Харьков – +27…+29
Киев – +19…+21