Погода в Україні в понеділок, 13 липня, знову поділить країну навпіл, але у двох частинах вона повністю зміниться. Поки на Заході, де останні кілька днів були грози, стане сонячно, зливи попрямують на Схід.

Водночас на Заході, попри сонячну погоду впродовж всього дня, буде відчутно холодніше, ніж на Сході чи Півдні. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Межа, де зовсім не буде опадів проходить Хмельницькою областю. У Вінницькій, Житомирській і Київській областях дощитиме лише вночі. Далі – і вдень, і вночі.

Водночас на Заході погода буде прохолодною. Там температура повітря опуститься до +18...+21 градус. Схожа ситуація на Півночі й у частині центральних областей.

Попри зливи, значно тепліше буде на Сході +27...+29 градусів і на Півдні – +26...+31. Лише в Одеській області дещо холодніше – +22...+24 градуси.

У Києві дощі очікуються лише вночі, а увесь день яскраво світитиме сонце з незначною хмарністю. Втім вітер здійматиметься з поривами в 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря буде на рівні +19...+21 градус.

Прогноз погоди на понеділок, 13 липня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +22…+24

Полтава – +25…+27

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +19…+21