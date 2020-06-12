В субботу, 13 июня, погода в Украине будет дождливой, также вероятны грозы. В то же время будет достаточно тепло – столбики термометров в среднем поднимутся до +27 ... +29 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик пишет, что дождливую погоду не только в Украине, но и во всей Европе спровоцировали циклоны Nadine, Оctavia 1 и Octavia 2. Соответствующее ее сообщение появилось в фейсбуке.

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По словам Диденко, в субботу западные дожди уже подвинутся постепенно дальше по территории Украины. В дождевых зонах – грозы, шквалы ветра, град и даже смерчи. Правда, восток больше всего будет опираться влажной погоде.

13 июня температура воздуха составит перед северным фронтом (большинство областей) +30...+36 градусов, а за фронтом (западные регионы) – +20...+25 градусов.

Что касается Киева, то в субботу будет сиять и печь солнце. А столбики термометров в столице поднимутся до +30...+32 градусов. В то же время температура воды в Днепре уже составляет +20 градусов.

Информация от Украинского гидрометцентра

В Укргидрометцентре также прогнозируют дождливую погоду и грозы. Лишь на Луганщине будет солнечно.

Непогода больше всего поразит западные области. Ветер в основном будет дуть с северо-востока, а его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

Холоднее всего будет в Одесской и Ивано-Франковской областях – здесь столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. А самую большую жару следует ожидать Харьковской и Луганской областях – +33...+35 градусов.

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Прогноз погоды на субботу, 13 июня, в городах Украины

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +30...+32

Винница – +28...+30

Одесса – +25...+27

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +30...+32

Суммы – +30...+32

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +27...+29

Донецк – +29...+31

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +30...+32

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Прогноз погоды Укргидрометцентра на 13 июня