Прогноз погоды на 13 июня: несмотря на жару, Украину охватят дожди и грозы
В субботу, 13 июня, погода в Украине будет дождливой, также вероятны грозы. В то же время будет достаточно тепло – столбики термометров в среднем поднимутся до +27 ... +29 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик пишет, что дождливую погоду не только в Украине, но и во всей Европе спровоцировали циклоны Nadine, Оctavia 1 и Octavia 2. Соответствующее ее сообщение появилось в фейсбуке.
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По словам Диденко, в субботу западные дожди уже подвинутся постепенно дальше по территории Украины. В дождевых зонах – грозы, шквалы ветра, град и даже смерчи. Правда, восток больше всего будет опираться влажной погоде.
13 июня температура воздуха составит перед северным фронтом (большинство областей) +30...+36 градусов, а за фронтом (западные регионы) – +20...+25 градусов.
Что касается Киева, то в субботу будет сиять и печь солнце. А столбики термометров в столице поднимутся до +30...+32 градусов. В то же время температура воды в Днепре уже составляет +20 градусов.
Информация от Украинского гидрометцентра
В Укргидрометцентре также прогнозируют дождливую погоду и грозы. Лишь на Луганщине будет солнечно.
Непогода больше всего поразит западные области. Ветер в основном будет дуть с северо-востока, а его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.
Холоднее всего будет в Одесской и Ивано-Франковской областях – здесь столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. А самую большую жару следует ожидать Харьковской и Луганской областях – +33...+35 градусов.
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Прогноз погоды на субботу, 13 июня, в городах Украины
Ужгород – +27...+29
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +30...+32
Винница – +28...+30
Одесса – +25...+27
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +30...+32
Суммы – +30...+32
Полтава – +31...+33
Днепр – +31...+33
Запорожье – +27...+29
Донецк – +29...+31
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Киев – +30...+32
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Прогноз погоды Укргидрометцентра на 13 июня