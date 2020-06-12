У суботу, 13 червня, погода в Україні буде дощовою, також є імовірними грози. Водночас буде досить тепло – стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +27… +29 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптик пише, що дощову погоду не лише в Україні, а й у всій Європі, спровокували циклони Nadine, Оctavia 1 і Octavia 2. Відповідний її допис з’явився у фейсбуці.

Зверніть увагу Страшні наслідки буревію на Львівщині: дерево впало на молоду жінку, вона загинула – фото

За словами Діденко, в суботу західні дощі вже посунуться поступово далі територією України. У дощових зонах – можливі грози, шквали вітру, град і навіть смерчі. Щоправда, схід найбільше опиратиметься вологій погоді.

13 червня температура повітря перед північним фронтом (більшість областей) становитиме +30… +36 градусів, а за фронтом (західні регіони) – +20… +25 градусів.

Щодо Києва, то тут у суботу сяятиме та пектиме сонце. А стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +30… +32 градусів. Водночас температура води у Дніпрі вже становить +20 градусів.

Інформація від Українського гідрометцентру

В Укргідрометцентрі також прогнозують дощову погоду та грози. Лише на Луганщині буде сонячно.

Негода найбільше вразить західні області. Вітер здебільшого дутиме з північного сходу, а його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Найхолодніше буде на Одещині та Івано-Франківщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +25… +27 градусів. А найбільшу спеку слід очікувати на Харківщині та Луганщині – +33… +35 градусів.

​До теми Потужна злива на Закарпатті затопила ціле село: фото і відео

Прогноз погоди на суботу, 13 червня, у містах України

Ужгород – +27…+29

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +30…+32

Вінниця – +28…+30

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +30…+32

Суми – +30…+32

Полтава – +31…+33

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +33…+35

Харків – +33…+35

Київ – +30…+32

Цікаво Київ за добу побив відразу два температурні рекорди: подробиці



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 13 червня