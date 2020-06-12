Прогноз погоди на 13 червня: попри спеку, Україну охоплять дощі та грози
У суботу, 13 червня, погода в Україні буде дощовою, також є імовірними грози. Водночас буде досить тепло – стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +27… +29 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптик пише, що дощову погоду не лише в Україні, а й у всій Європі, спровокували циклони Nadine, Оctavia 1 і Octavia 2. Відповідний її допис з’явився у фейсбуці.
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За словами Діденко, в суботу західні дощі вже посунуться поступово далі територією України. У дощових зонах – можливі грози, шквали вітру, град і навіть смерчі. Щоправда, схід найбільше опиратиметься вологій погоді.
13 червня температура повітря перед північним фронтом (більшість областей) становитиме +30… +36 градусів, а за фронтом (західні регіони) – +20… +25 градусів.
Щодо Києва, то тут у суботу сяятиме та пектиме сонце. А стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +30… +32 градусів. Водночас температура води у Дніпрі вже становить +20 градусів.
Інформація від Українського гідрометцентру
В Укргідрометцентрі також прогнозують дощову погоду та грози. Лише на Луганщині буде сонячно.
Негода найбільше вразить західні області. Вітер здебільшого дутиме з північного сходу, а його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Найхолодніше буде на Одещині та Івано-Франківщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +25… +27 градусів. А найбільшу спеку слід очікувати на Харківщині та Луганщині – +33… +35 градусів.
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Прогноз погоди на суботу, 13 червня, у містах України
Ужгород – +27…+29
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +30…+32
Вінниця – +28…+30
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +30…+32
Суми – +30…+32
Полтава – +31…+33
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +33…+35
Харків – +33…+35
Київ – +30…+32
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 13 червня